Wetter heute am 9. Januar 2023: Es kommt viel Regen nach Deutschland

Das Wetter heute am Montag, 9. Januar 2023, wird wechselhaft in Deutschland und hält viel Regen parat. Auch die kommenden Tage bleibt das so.

Regen, Wind, teilweise sogar Graupel- und Schneeschauer dominieren das Wetter diese Woche in Deutschland. Hier finden Sie die Vorhersage für Montag, 9. Januar 2023, und die kommenden Tage.

Wetter heute am 9. Januar 2023

Am Montag dominiert die Wolkendecke den Himmel, die Sonne schafft es aber hin und wieder mal hindurch. Zum Start des Tages regnet es im Norden und Osten sowie in Ostbayern noch länger. Später treten vor allem im Westen und Süden vermehrt Regen- und Graupelschauer auf. Es kann auch zu kurzen Gewittern kommen.

Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 600 Metern Höhe. Die Temperaturen betragen zwischen vier und zehn Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen auch stark aus südwestlicher bis westlicher Richtung. Auf den Höhen der Mittelgebirge kann es zudem zu Sturmböen kommen.

Wetter in der Nacht von Montag auf Dienstag

Die Nacht von Montag auf Dienstag ist wechselnd bis stark bewölkt. Besonders in der Mitte und im Süden Deutschlands sowie an der Nordsee regnet es noch. Aber auch Graupel und Schnee können auftreten. Die Temperaturen gehen auf plus fünf bis minus ein Grad zurück. In höheren Lagen kann es Glatteis geben.

Wetter am Dienstag, 10. Januar 2023

In Bayern treten am Dienstag anfangs noch Regen-, Graupel- oder Schneeschauer auf. Besonders an den Alpen schneit es länger. Ansonsten schafft es die Sonne zeitweise durch die dichteren Wolkenfelder. Es bleibt überwiegend trocken.

Nachmittags kommen von der Nordsee bis nach Baden-Württemberg neue Regenwolken auf. Im Mittelgebirge schneit es vor allem in den Hochlagen. Die Temperaturen klettern auf zwei bis neun Grad. Zunächst weht der Wind schwach bis mäßig, in Böen aus Südwest bis West stark. Im Laufe des Tages nimmt die Windstärke zu und es treten im Westen, im Norden und im Bergland starke Böen auf. An der Nordsee kommt es abends zu Sturmböen.

Wetter am Mittwoch, 11. Januar 2023

Das wechselhafte Wetter der Vortage setzt sich auch am Mittwoch fort. Der Wind weht frisch bis stark aus Südwestlicher Richtung. In einigen Regionen regnet es. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1400 Metern Höhe. Die Temperaturen werden mit fünf bis 13 Grad wieder milder.

Wetter am Donnerstag, 12. Januar 2023

Das nächste Tiefdruckgebiet lässt nicht lange auf sich warten und zieht von Westen heran. Die Temperaturen liegen zwischen vier und zehn Grad.