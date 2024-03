Wetter in Baden-Württemberg: Wann wird es Frühling 2024?

Am vergangenen Wochenende hat in Baden-Württemberg vielerorts die Sonne geschienen. Doch bleibt es so frühlingshaft?

Am Wochenende gab es in Baden-Württemberg mildes, sonniges Frühlingswetter. Doch bleiben die Temperaturen so angenehm oder muss man noch mit einem Kälteeinbruch rechnen?

Baden-Württemberg: Wie wird das Wetter im Frühling 2024?

Die gute Nachricht zuerst: Einen Kälteeinbruch wird es Baden-Württemberg in den nächsten Tagen nicht geben. Auch, wenn nachts im Bergland vereinzelt noch Schnee fallen kann.

Am Dienstag, den 12. März 2024 verabschiedet sich die Sonne kurz. Es wird laut dem Deutschen Wetterdienst bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 5 Grad in hohen Lagen und 12 Grad im Oberrheingraben.

Allerdings ist schon am Mittwoch, den 13. März 2024 wieder Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 9 Grad im höheren Bergland und 15 Grad am Oberrhein .

Am Donnerstag, den 14. März 2024 ist dann vor allem am Nachmittag mit viel Sonne zu rechnen — mit einer Höchsttemperatur von fast schon frühsommerlichen 18 Grad im Oberrheingraben.

Jetzt die nicht so gute Nachricht: Wie es dann weitergeht, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Laut Wetter.com sind die Prognosen für die nächsten Wochen noch unentschlossen: „Ein später Polarlufteinbruch und Schnee sind derzeit genauso möglich wie 20 Grad und Frühlingsluft satt.“

Die Experten von Wetter.com gehen trotzdem davon aus, dass Wetter mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit mild bleibt. Die Temperaturen sollen im Deutschland-Trend zwischen 7 Grad und 14 Grad bei einem Wolken-Regen-Sonne-Mix liegen.

Übrigens: Wer das milde Wetter genießen will, kann eine von vielen schönen Radtouren in und um Karlsruhe unternehmen oder eine Wanderung machen.

Wann ist meteorologischer und wann kalendarischer Frühlingsanfang 2024?

Der meteorologische Frühlingsanfang ist fest definiert und fällt jedes Jahr auf den 1. März. Der kalendarische Frühlingsanfang hingegen wird durch den Stand der Erde zur Sonne bestimmt. Er ist immer an dem Tag, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Man spricht in diesem Fall auch von der Tagundnachtgleiche. Dieses Jahr ist der kalendarische Frühlingsanfang damit am 20. März 2024.

Übrigens: Im März beginnt die Zecken-Saison.