Wetter in Bayern am Donnerstag (1. Februar 2023): Auf Sturm folgt Regen

Das Wetter in Bayern bleibt auch morgen, 2. Februar 2023, windig. Es soll Regen geben und in den Höhenlagen Schnee. Die Temperaturen fallen eher mild aus. Die Bayern-Vorhersage für Donnerstag.

Das Wetter in Bayern steht auch am morgigen Donnerstag, 2. Februar 2023, noch unter dem Eindruck der letzten Tage, die vor allem windig waren. Es soll Regen geben und in den Höhenlagen Schnee. Die Temperaturen fallen dagegen eher mild aus. Die genaue Wettervorhersage gibt es hier.

Wetter morgen in Bayern: Heftige Windböen bis in die Morgenstunden

Für die Morgenstunden am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit kräftigen Windböen aus westlichen Richtungen von bis zu 60 Stundenkilometern. Noch windiger soll es vor allem in offenen Lagen des Franken- und Alpenvorlands werden, hier bläst der Wind bis zu 90 Stundenkilometer schnell.

Besondere Vorsicht gilt im Bergland, wo Sturmböen bis 85 Stundenkilometer wehen können, in den Kammlagen des Bayerischen Waldes und auf den Alpengipfeln, wo mit schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer zu rechnen ist. Auf den höchsten Alpengipfeln sind laut DWD mitunter orkanartige Böen bis 110 Stundenkilometer aus Nordwest bis Nord zu erwarten.

Am Donnerstag in Bayern tagsüber Regen, Schnee und milde Temperaturen

Am Donnerstag, 2. Februar 2023, rechnet der DWD zudem bayernweit mit Regen und einer Schneefallgrenze bei 700 bis 1000 Metern, im Osten Bayerns kann es sogar in den Niederungen zu Schneefall kommen. In der Alpenregion dagegen reichen kräftige und anhaltende Schneefälle bis in die meisten Täler hinab. Die Temperaturen fallen allerorts eher mild aus, bewegen sich bis auf die Höhenlagen zwischen 1 und 4 Grad. In Mainfranken fallen sie mit bis zu 8 Grad deutlich milder aus. Auch tagsüber soll es windig bleiben.

Wetter in Bayern: Teils Glättegefahr in der Nacht zum Freitag

In der Nacht zum Freitag ist mit weiteren Regen- und Schneefällen zu rechnen, die jedoch in der zweiten Nachthälfte von Westen nachlassen. Die Schneefallgrenze steigt auf 800-1000 Meter. Die Temperaturen erreichen zwischen plus 6 Grad am unteren Main bis minus 1 Grad im Bayerischen Wald und sinken tendenziell im Laufe der Nacht. Vor allem im Bergland Bayerns bleibt es auch am Freitagmorgen glatt.