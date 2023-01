Wetter morgen am 10. Januar 2023: Sturmböen an der Nordsee und im Bergland

Am Dienstag, 10. Januar 2023, wird es windig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Teilen des Landes. So wird das Wetter morgen.

Morgen kommt es laut wetterkontor.de vor allem in Bayern anfangs zu Regen-, Graupel- und Schneeschauern. An den Alpen fällt für längere Zeit Schnee. Im Rest des Landes scheint neben größeren Wolkenfeldern immer wieder die Sonne.

Wetter morgen am 10. Januar 2023

Vom Norden bis nach Rheinland-Pfalz und dem Oberrhein ziehen am Nachmittag neue Regenwolken auf. In den Hochlagen des Mittelgebirges kommt es zu Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 9 Grad.

Anfangs weht der Wind schwach bis mäßig. Im Laufe des Tages nimmt er weiter zu, sodass es im Westen, Norden und im Bergland zu starken Windböen kommt. An der Nordsee kommt es am Abend zu Sturmböen.

Wetter am Dienstag: Unwetterwarnung im Bergland und an der Nordsee

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Dienstag, 10. Januar 2023, vor Sturmböen an der Nordsee und im Bergland. Besonders am Abend und in der Nacht kann des zu Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit von 8 bis 9 auf der Beaufort-Skala kommen. Auf dem Brocken gibt es voraussichtlich vorübergehende orkanartige Böen.

Generell wird es in den meisten Teilen des Landes windig. Eine geringe Wahrscheinlichkeit für stürmische Böen gibt es von Schleswig-Holstein bis nach Nordrhein-Westfalen. In den Alpen und im Bayerischen Wald kann es in den Tälern vereinzelt zu gefrierendem Schnee kommen.

Wetter in der Nacht zu Mittwoch

Im Erzgebirge und im Südosten bleibt es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trocken. Im Rest des Landes fällt viel Regen. Im Bergland kommt es vereinzelt zu Schneefall. Mit Ausnahme des Südostens bleibt es weiterhin windig. Die Temperaturen sinken dabei auf minus 5 bis plus 7 Grad.

Wetter am Mittwoch und Donnerstag

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft. Der Regen fällt je nach Region mal mehr und mal weniger. Im Tagesverlauf sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 bis 1400 Meter. Im Nordwesten und Norden kommt bis zum Abend immer wieder die Sonne durch. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 3 bis 13 Grad ein. In den Bergregionen können Sturmböen auftreten.

Zwischen Rügen und Südbrandenburg bleibt es am Donnerstag trotz Sonne-Wolken-Mix am ehesten trocken. Im Rest des Landes kommt es zu verbreiteten Regenschauern. In höheren Lagen treten auch Schneeregen- und -schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 11 Grad.