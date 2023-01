Wetter morgen am 17. Januar 2023: Eine trübe Woche steht bevor!

Die kommenden Tage bleiben weiter bewölkt. Die Sonne schafft es kaum zwischen den Wolken hindurch. So wird das Wetter am Mittwoch, 17. Januar 2023, und an den Tagen danach.

Morgen, am 17. Januar 2023, bleibt es laut wetterkontor.de weiter bewölkt in Deutschland. Doch im Norden und in der Mitte des Landes schafft es die Sonne immer wieder durch die Wolkendecke.

Wetter morgen am 17. Januar 2023

Regen-, Graupel- oder Hagelschauern treten nur im äußersten Norden häufig auf. An der Nordsee kann es zu Gewittern kommen. Im Rest des Landes bleibt es weitgehend trocken.

Die Tageshöchsttemperaturen pendeln sich zwischen 1 und 6 Grad ein. Teilweise kommt es zu Glätte auf den Straßen. An den Küsten und im Süden weht ein starker Wind.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass sich das raue Wetter vom Montag im Laufe des Dienstags beruhigen soll. Lediglich im Bergland kann es örtlich zu winterlicher Glätte kommen.

Wetter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fällt vor allem im Süden örtlich Schnee. An der Nordsee kann es vereinzelt zu Schnee- oder Graupelschauern kommen. Ansonsten bleibt die Nacht meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf plus 1 bis minus 5 Grad. Im höheren Bergland kann es noch kälter werden. Vorsicht auf den Straßen: Es herrscht Glättegefahr.

Wetter am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch, 18. Januar 2023, bleibt es vor allem im Südosten und im Süden stark bewölkt. Mancherorts kann es zu Schneeschauern kommen. Im Rest des Landes ist es zunächst bewölkt mit vereinzelten Schneeschauern. Im Laufe des Tages verdichten sich die Wolken im Nordwesten. Dort kommt es vermehrt zu Regen-, Graupel- oder Schneeschauern.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad. An der Nordsee weht ein starker Wind, im Rest des Landes eher schwach.

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, bleibt es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt. Am Alpenrand klingt der Schneefall langsam ab. An der Ostsee kann es vereinzelt zu Schneeregen- und Schneeschauern kommen. Auch im Nordwesten und in der Mitte des Landes gibt es weitere Schauer.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Im Bergland kommt es zu Dauerfrost. An der Ostsee weht ein starker bis stürmischer Wind aus Südwest.