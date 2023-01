Wetter morgen am 24. Januar 2023: In vielen Regionen gibt es Nebel

Das Winterwetter bleibt zwar trocken, dafür neblig. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. So wird das Wetter morgen und in den kommenden Tagen in Deutschland.

Neuer Schnee wird wohl am Dienstag, 24. Januar, und in den kommenden Tagen nur vereinzelt vom Himmel kommen - hauptsächlich in Alpennähe. Nord- und Südhälfte des Landes werden unterschiedliches Wetter haben.

Wetter morgen, 24. Januar 2023

Laut wetterkontor.de setzt sich am Dienstag ruhiges und vorwiegend trockenes Winterwetter fort. Gegen die Wolken kann sich die Sonne am ehesten im Norden und Westen durchsetzen. Sonst bleibt es weiterhin häufig stark bewölkt oder trüb, in vielen Regionen bleibt es neblig, aber zumindest trocken.

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag minus zwei bis plus fünf Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger Wind aus Ost bis Nordost, im Norden aus verschiedenen Richtungen.

Deutschland-Wetter am Mittwoch, 25. Januar 2023

Zur Wochenmitte hin brechen die Wolkendecken dann auf, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Tagesverlauf des Mittwochs ziehen von der Nordsee dichtere Wolkenfelder heran, an der Nordsee kommt Regen. In den übrigen Teilen von Deutschland bleibt es weitgehend trocken.

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag minus zwei bis plus fünf Grad, wie am Vortag. Es weht ein oft nur schwacher, an der Küste mäßiger bis frischer Wind aus verschiedenen, im Norden südwestlichen Richtungen.

Für die Nacht auf den Donnerstag spricht der Deutsche Wetterdient (DWD) eine erhöhte Glatteisgefahr aus. Vor allem im Nordwesten kommt es zu Niederschlägen, teils als Schnee oder als gefrierender Regen. Vorsicht also auf den Straßen. Abkühlung auf 0 bis -5 Grad, am Alpenrand auch darunter.

Wetter am Donnerstag, 25. Januar 2023

Am Donnerstag bleibt es laut DWD im Süden und Südosten teils aufgelockert bewölkt, teils neblig trüb, aber meist trocken. Sonst stark bewölkt, gebietsweise leichter Niederschlag, in der Mitte des Landes gefrierender Regen, örtlich mit Glatteis, im Bergland erneut Schnee. Der Norden kann sich auf Sonne freuen.

Die Temperaturen sollen demnach Höchstwerte von null bis vier, in Nordseenähe bis sechs Grad erreichen, im Süden bei Hochnebel leichter Dauerfrost. In den höheren Lagen kann es erneut zu Schnee kommen.