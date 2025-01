Wetterdienst: Hessen steht vor kältester Nacht des Winters

Zum Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Hessen auf niedrige Temperaturen einstellen. Die kälteste Nacht des bisherigen Winters stehe bevor, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der Nacht auf Dienstag werden zwischen demnach -13 und -7 Grad erwartet. Tagsüber sollen die Temperaturen zwischen -3 und 1 Grad liegen. Laut Vorhersage sind Frost und Glätte zu erwarten. Bis in den Vormittag gebe es gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Über den Tag bleibe es meist sonnig, mit Niederschlag sei nicht zu rechnen.

Am Dienstag wird es dem DWD zufolge überwiegend bewölkt und etwas milder, mit Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Ab dem Nachmittag gebe es vereinzelt Sprühregen, der teils gefriere und Glätte verursache. Am Mittwoch bleibe es grau, erneut sei gebietsweise Sprühregen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen laut Prognose zwischen 1 und 4 Grad.