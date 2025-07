Wieder Sonne in Hessen erwartet

Nach Gewittern und Regen können Menschen in Hessen aufatmen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen wieder trockenes und heiteres Sommerwetter. So heiß wie zuvor wird es demnach aber erst einmal nicht.

Schauer und Gewitter ziehen laut den Experten noch im Laufe des Donnerstags gen Osten ab. Dann bleibt der Regen aus - es wird sonnig. Das Sommerwetter hält so bis zum Ende der Woche an. Erst am Sonntag sollen sich die Wolken wieder verdichten und Regen und Gewitter möglich sein.

Die Temperaturen erwartet der DWD dabei um die 30 Grad. Am Freitag sei noch mit maximal 29 Grad zu rechnen, heißt es. Am Samstag könnte die 30-er Marke dann doch überschritten werden. Maximal 31 Grad halten die Meteorologen für möglich. Am Sonntag erwarten die Menschen 24 bis 27 Grad.