Wochenende bringt Schnee und Glätte in die Berge

Es wird zum Wochenende etwas winterlich in Baden-Württemberg - zumindest in den höheren Lagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nach einem stürmischen Freitag mit vereinzelten Schneeschauern im Bergland. In der Nacht auf Sonntag sei demnach Regen zu erwarten, der oberhalb von 500 Metern als Schnee fällt.

Auf der Schwäbischen Alb und im Südschwarzwald könnte er laut DWD ein bis zwei Zentimeter hoch liegen bleiben. Gebietsweise sei durch den Schneematsch mit Glätte auf den Straßen zu rechnen.

Zum Anfang der Woche bleibt es weiter kühl. Frost und Glätte werden am Montag bei Tiefstwerten zwischen 2 und -5 Grad Celsius erwartet. Mit Schneefall sei dann auch im Nordschwarzwald zu rechnen, teilte ein Sprecher des DWD mit. Der große Wintereinbruch bleibe allerdings aus.