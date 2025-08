Wochenende in Hessen bleibt regnerisch

Es bleibt bedeckt und regnerisch in Hessen. Heute kommt es gebietsweise immer wieder zu Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lokal seien auch schwere Gewitter mit Starkregen möglich mit einem Schwerpunkt nördlich des Mains. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad.

Am Sonntag bleibt es laut der Vorhersage stark bewölkt, am Morgen werden noch Schauer erwartet. Ab dem Nachmittag soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen liegen demnach bei 17 bis 23 Grad. In der Nacht auf Montag kommt erneut teils kräftiger Regen auf.

Dieser soll im Laufe des Montags ostwärts abziehen. Vereinzelt kann es bei wechselnder Bewölkung auch im Tagesverlauf noch zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad.