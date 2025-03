Wolken, Regen und Gewitter am Wochenende in Hessen

Am Wochenende und zu Beginn der Woche müssen sich die Hessinnen und Hessen auf regnerisches Wetter gefasst machen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Samstag stark bewölkt. Ab dem Abend ziehen demnach von Süden aus Schauer und einzelne Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 15 und 18 Grad liegen.

Kaum schöner wird es am Sonntag, an dem die Meteorologen viele Wolken und Schauer voraussagen - kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sinken laut DWD leicht auf 13 bis 17 Grad. Und auch am Montag setzt sich der Trend fort: Wolken, gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter bei 14 und 17 Grad werden vorhergesagt. Immerhin am Dienstag kommt dem DWD zufolge zeitweise die Sonne wieder raus - und es bleibt größtenteils trocken.