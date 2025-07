Wolken, Regen und Gewitter in Hessen

Der Hochsommer macht in Hessen Pause - im Tagesverlauf zeigen sich viele Wolken, Schauer und teils auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen erreichen 20 bis 24 Grad, in Hochlagen 17 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Dazu weht ein mäßiger Wind, in Schauer- und Gewitternähe kann es auch stürmische Böen geben.

Am Donnerstag bleibt es im Norden Hessens stark bewölkt, zeitweise ist etwas Regen möglich. Weiter im Süden könnte es größere Wolkenlücken geben, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 22 Grad in Nordhessen und bis 27 Grad an Rhein und Main, in Hochlagen um 19 Grad.

Der Freitag beginnt im Nordosten wolkig, für andere Regionen erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein. Die Höchsttemperatur liegen bei 25 Grad im Nordosten und bis 30 Grad am Rhein, im höheren Bergland bei 23 Grad.