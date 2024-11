Wolken, Regen und Schnee in Hessen

In der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen Wolken, Regen und Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, nimmt der Regen heute im Tagesverlauf ab bei Temperaturen zwischen fünf und acht Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es in den Hochlagen teils Schnee bei Temperaturen zwischen plus eins und minus ein Grad. Der Dienstag startet bedeckt und regnerisch, abends gibt es auch schauerartigen Regen und Schnee ab 600 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und elf Grad.

Am Mittwoch wechseln sich Regen, Schnee- und Graupelschauer ab, örtlich kann es auch Gewitter geben. Im Bergland gibt es Schnee und Glätte bei Höchsttemperaturen zwischen drei und fünf und im Bergland minus ein Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist auch im Tiefland Schnee möglich. Auch am Donnerstag gibt es Regen beziehungsweise Schnee mit Glätte in Höhenlagen bei gleichbleibenden Temperaturen.