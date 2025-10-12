Wolken und Nebel auch zum Wochenstart in Hessen

Goldener Herbst? Von wegen! Auch in die neue Woche müssen Menschen in Hessen mit überwiegend trübem Herbstwetter starten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist auch mit Nebel und vereinzelt mit Sprühregen zu rechnen. Am Sonntag soll den Experten zufolge zwar im Süden phasenweise die Sonne scheinen - sonst bleibt es aber stark bewölkt. In der Nacht zum Montag soll es dann örtlich regnen, beim Aufklaren bildet sich laut DWD lokal Nebel.

Immer wieder Wolken und Nebel

Das trübe Wetter hält dann erst einmal an: Die Temperaturen erreichen immerhin milde 14 bis 17 Grad, trotzdem müssen die Menschen auch am Montag mit vielen Wolken rechnen. Teils sollen sie den Himmel ganz bedecken, gebietsweise soll es etwas regnen. Auflockern soll das Wetter dann erst in der Nacht zum Dienstag - was aber laut den Meteorologen teilweise wieder Nebel mit sich bringt.

Auflockerungen in Südhessen

In Südhessen lässt sich dann am Dienstag doch noch die Sonne blicken. Dort wird es heiter bis wolkig und bleibt trocken. Im Norden Hessens bleibt es bewölkt, vereinzelt könnte es auch regnen.

Nach erneutem Nebel soll es erst ab Mittwochnachmittag von Südosten her größere Auflockerungen im gesamten Bundesland geben. Die Temperaturen bleiben unterdessen mild und erreichen bis zu 17 Grad.