Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

In Hessen bleibt es weiter grau: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die kommenden Tage viele Wolken, gelegentlich Regen und nur wenig Sonne.
Von dpa
    Bedeckt bleibt der Himmel in Hessen auch in den kommenden Tagen. (Archivbild)
    Bedeckt bleibt der Himmel in Hessen auch in den kommenden Tagen. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

    Auch in den nächsten Tagen lässt sich die Sonne nur selten in Hessen blicken. Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Örtlich könne es etwas Regen oder Sprühregen geben. Im Süden sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

    Auch am Donnerstag ist mit vielen Wolken zu rechnen, es soll jedoch überwiegend trocken bleiben. Es wird mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad gerechnet. Am Freitag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen weiterhin wolkig. Es könne erneut zu Sprühregen kommen.

