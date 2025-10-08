Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

Auch in den nächsten Tagen lässt sich die Sonne nur selten in Hessen blicken. Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Örtlich könne es etwas Regen oder Sprühregen geben. Im Süden sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.

Auch am Donnerstag ist mit vielen Wolken zu rechnen, es soll jedoch überwiegend trocken bleiben. Es wird mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad gerechnet. Am Freitag bleibt es bei ähnlichen Temperaturen weiterhin wolkig. Es könne erneut zu Sprühregen kommen.