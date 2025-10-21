Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Hessen auf Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute gebietsweise Schauer. In Südhessen scheint zeitweise die Sonne bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft - vor allem ab dem Nachmittag sind Regenschauer möglich.

Am Donnerstag soll es weiterzuziehen - es kann starke Regenschauer mit Gewittern geben bei etwa gleichbleibenden Temperaturen. Ebenso soll es am Freitag regnerisch bleiben bei etwas kühleren Temperaturen, dann zwischen 9 und 13 Grad.