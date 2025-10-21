Icon Menü
Wetter: Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

Wetter

Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen wechselhaft: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Schauern, Gewittern und nur gelegentlich Sonnenschein.
Von dpa
    
    
    
    In den nächsten Tagen ist der Himmel über Hessen meist grau. (Archivbild)
    In den nächsten Tagen ist der Himmel über Hessen meist grau. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

    In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Hessen auf Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es heute gebietsweise Schauer. In Südhessen scheint zeitweise die Sonne bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft - vor allem ab dem Nachmittag sind Regenschauer möglich.

    Am Donnerstag soll es weiterzuziehen - es kann starke Regenschauer mit Gewittern geben bei etwa gleichbleibenden Temperaturen. Ebenso soll es am Freitag regnerisch bleiben bei etwas kühleren Temperaturen, dann zwischen 9 und 13 Grad.

