Wolkig und kühl – Hessen startet nass in die Woche

Nach dem Wetterumschwung am Wochenende steht den Hessinnen und Hessen ein wechselhafter Wochenstart bevor. Am Montag soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wolkig bis stark bewölkt werden. Im Südosten wird vereinzelt schauerartiger Regen erwartet. Mit Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad wird es noch mal etwas kühler.

Auch am Dienstag halten sich die Wolken hartnäckig. Im Südwesten wird teils schauerartiger Regen erwartet, im Nordosten soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad.

Wolken und Regen halten sich auch am Mittwoch weiterhin. Gebietsweise kann der Regen auch kräftiger ausfallen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.