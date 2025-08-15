Icon Menü
Wetter zum Ende der Woche: Gewitter in Teilen von Hessen - die Temperaturen sinken

Wetter zum Ende der Woche

Gewitter in Teilen von Hessen - die Temperaturen sinken

In Hessen ist zum Ende der Woche Abkühlung in Sicht. Nachdem es am Freitag zunächst in einigen Teilen des Bundeslandes gewittert, sinken die Temperaturen am Wochenende auf unter 30 Grad.
Von dpa
    Am Freitag soll es in einigen Teilen von Hessen gewittern. Danach gibt es jedoch ein wenig Abkühlung. (Symbolbild)
    Am Freitag soll es in einigen Teilen von Hessen gewittern. Danach gibt es jedoch ein wenig Abkühlung. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa

    In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen in Hessen - zumindest ein wenig. Am Freitag sei es heiter bis sonnig; ab dem Nachmittag gebe es im südlichen Teil des Bundeslandes dann vereinzelt kräftige Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Diese könnten auch von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet sein. Zudem sei es mit Höchsttemperaturen von 31 bis 35 Grad weiterhin schwülheiß. Abseits der Gewitter sei der Wind schwach und zeitweise mäßig.

    Temperaturen sinken am Wochenende unter 30 Grad

    Am Samstag sei es erneut heiter bis sonnig. Regnen soll es allerdings nicht. Derweil zeige das Thermometer maximal 27 bis 31 Grad in Südhessen und 23 bis 27 Grad in Nordhessen an. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

    Am Sonntag sei es dann im Süden von Hessen sonnig; im Norden gebe es mitunter einige Wolken, schrieb der DWD. Es bleibe trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 27 Grad in Südhessen und 24 Grad in Nordhessen. Dazu wehe ein meistens schwacher Wind.

