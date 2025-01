Nebel und einstellige Temperaturen in Hessen

Auch zum Ende dieser Woche bleibt es in Hessen frisch. Am Freitag sei es zunächst neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab den Mittagsstunden löse sich der Nebel vereinzelt auf, in den nördlichen Tallagen sei es jedoch den ganzen Tag über trüb oder bedeckt. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen den Angaben nach bei Höchstwerten von ein bis vier Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.Das Wochenende beginne ebenfalls oft neblig-trüb, im Laufe des Samstags zeige sich aber vielerorts noch die Sonne. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD bei maximal zwei bis fünf Grad; der Wind sei schwach.

Am Sonntag werde es in Hessen heiter oder sonnig, teilweise sei es jedoch auch den ganzen Tag über neblig-trüb. Das Thermometer zeige indes Höchstwerte von einem bis sechs Grad. Es gehe ein schwacher Wind.