Dachgeschossbrand verursacht großen Schaden

Ein Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im südhessischen Wetteraukreis hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Das Feuer in Ortenberg war aus zunächst unbekannter Ursache am Montagabend ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner im Alter von 40 und 73 Jahren konnten das Haus selbstständig verlassen – der Jüngere kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Knapp zweieinhalb Stunden später war das Feuer nach Polizeiangaben unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Etagen oder angrenzende Häuser konnte die Feuerwehr verhindern.