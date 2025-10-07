Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetteraukreis: Dachgeschossbrand verursacht großen Schaden

Wetteraukreis

Dachgeschossbrand verursacht großen Schaden

Im südhessischen Ortenberg brennt des Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Ein Bewohner atmet giftige Rauchgase ein und muss ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

    Ein Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im südhessischen Wetteraukreis hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Das Feuer in Ortenberg war aus zunächst unbekannter Ursache am Montagabend ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Bewohner im Alter von 40 und 73 Jahren konnten das Haus selbstständig verlassen – der Jüngere kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

    Knapp zweieinhalb Stunden später war das Feuer nach Polizeiangaben unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Etagen oder angrenzende Häuser konnte die Feuerwehr verhindern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden