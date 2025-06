Erst warm und windig, dann kommen Gewitter

Warm, sonnig und teilweise sehr windig wird es laut Deutschem Wetterdienst am Dienstag. Es werde nicht so heiß wie es am Wochenende war, sagte der zuständige Meteorologe. «Aber wir haben verbreitet zwischen 24 Grad im Bergland bis 30 Grad am Rhein.» Dazu komme ein frischer bis starker Westwind. Etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und auf der Hohenloher Ebene könne es starke bis stürmische Böen um die 50 Kilometer pro Stunde geben, hieß es in einer Mitteilung.

«Für Mittwoch wird es noch mal schwülheiß in ganz Baden-Württemberg mit Tagesmaxima zwischen 30 Grad im Hochschwarzwald und 36 Grad im Breisgau», sagte der Meteorologe. Es würden allerdings keine neuen Rekordtemperaturen nach dem vergangenen Wochenende erwartet.

Gewitter in der Nacht auf Donnerstag

Die nächste Wetterfront komme dann bereits in der Nacht auf Donnerstag mit zahlreichen Schauern, Sturmböen und Gewittern, sagte der Meteorologe. Punktuell könne es zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter kommen. Der Donnerstag werde dann unbeständig mit Schauern vor allem im Südosten, entlang der Schwäbischen Alb, von Hochschwarzwald und Oberschwaben. Die Höchstwerte liegen demnach bei 23 Grad im Hochschwarzwald bis 28 Grad in tieferen Lagen.

Für Freitag würden ebenfalls Temperaturen verbreitet zwischen 24 und 29 Grad erwartet - teilweise Sonne, teilweise Wolken und noch Schauer. Am Wochenende werde es dann voraussichtlich wieder Temperaturen über 30 Grad geben.