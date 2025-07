Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen

Nass und unbeständig zeigt sich das Wetter in Hessen zum Wochenbeginn. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Montagmorgen im Süden stark bewölkt mit abziehendem Regen, sonst ist es meist trocken. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag ziehen örtliche Schauer durch, im Norden sind einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es laut den Meteorologen vom DWD oft wolkig, vereinzelt treten erneut schwache Schauer auf.

Der Dienstag präsentiert sich ähnlich wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 20 und 23 Grad, im höheren Bergland um die 14 Grad. Am Mittwoch bleiben die Wetterbedingungen laut den Meteorologen vom DWD unbeständig mit zeitweiligen schauerartigen Regenfällen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad.