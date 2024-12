Viele Wolken und etwas Regen in Bayern zu Beginn der kommenden Woche erwartet

Trotz der herannahenden Weihnachtstage müssen die Menschen in Bayern zumindest in den kommenden Tagen auf Schnee verzichten. Denn das Wetter wird zu Beginn der vorletzten Adventswoche in erster Linie bewölkt. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bereits der Sonntag gibt demnach einen Vorgeschmack auf die Aussichten in den kommenden Tagen mit vielen Wolken, gelegentlichem Regen und überwiegend milden Temperaturen.

Kein Schnee und dichte Wolken zu Beginn der kommenden Woche

Am Montag bleibt es dem Bericht zufolge bedeckt. Höchstens in der Nähe der Alpen könne sich die Wolkendecke etwas auflockern. Wer morgens unterwegs ist, sollte einen Regenschirm nicht vergessen. In einigen Orten Bayerns könne es zunächst leicht regnen, im Tagesverlauf sei es laut DWD aber meistens trocken. Dabei bleibe es mild bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad. In der Nacht zum Dienstag könne es dann wieder leicht regnen. Das gelte laut der Wetterbehörde vor allem für Gebiete im Nordosten des Freistaats zwischen dem Bayerischen Wald und der Rhön. Im südlichen Schwaben und Oberbayern lockerten sich die ansonsten dichten Wolken sogar leicht auf. Vor Frost warnt der DWD nur in einigen Alpentälern. Bei Temperaturen zwischen acht und drei Grad bleibe es überall sonst auch nachts mild.

Die Wolkendecke verdichte sich am Dienstag nach Angaben des DWD zunächst. Dabei ist insbesondere im Straßenverkehr Vorsicht angebracht. Denn teilweise warnt die Behörde vor hochnebelartigen Wolken, die die Sicht einschränken können. Im Tagesverlauf löse sich die Wolkendecke aber auf. Die Sonne zeige sich vom Alpenrand ausgehend auch im übrigen Schwaben, in Oberbayern und teilweise in Mittelfranken. Die Temperaturen blieben dabei stets mild bei Höchstwerten zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehe der Himmel sich wieder zu. Insbesondere im Norden und Osten Bayerns warnt der DWD vor Nebel oder Hochnebel. Dazu werde es wieder kühler bei plus vier bis minus zwei Grad.

Wetter in Bayern: Temperaturen um null Grad in der Mitte der Woche möglich

Vielen Wolken und ein wenig Regen sind dem Bericht zufolge auch für kommenden Mittwoch zu erwarten. Das gilt zumindest für den Norden Bayerns. Andernorts bleibe es aber trocken. Bayerinnen und Bayern könnten sich auf mehr Sonne freuen, je weiter südlich sie wohnten. Die Temperaturen würden dabei zwischen sechs und zehn Grad liegen. In der Nähe der Alpen sind laut DWD sogar bis zu 13 Grad möglich. In der Nacht zum Donnerstag werde es aber wieder etwas kühler bei sieben bis zwei Grad. Auch Fans winterlicher Temperaturen können sich ab Mitte kommender Woche wieder vorsichtig freuen. Im Süden Bayerns werde es laut DWD in der Nacht zum Donnerstag wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt geben.