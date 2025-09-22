Nasser und kühler Herbstbeginn in Hessen

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang hält der Herbst auch in Hessen so richtig Einzug. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute Höchsttemperaturen von 10 bis 14 Grad, in Hochlagen um 9 Grad. Vor allem im Südosten kann es auch einmal kräftiger regnen - ansonsten sind vor allem Wolken am Himmel zu sehen.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig und gelegentlich ziehen Schauer durch. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad, im höheren Bergland bei etwa 3 Grad.

Der Dienstag zeigt sich dann ebenfalls wolkenverhangen grau und zeitweise regnet es. Nur im Norden Hessens dürfte es etwas freundlicher und trockener werden. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, im höheren Bergland bei 10 Grad. Am Mittwoch regnet es laut DWD wieder verbreitet und kräftiger. Die Temperaturen kommen nicht über 15 Grad hinaus, im höheren Bergland nur bis 8 Grad.