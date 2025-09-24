Herbstwetter mit Regen und Wolken in Hessen

Ein ungemütlicher Herbsttag erwartet viele Hessinnen und Hessen am Mittwoch. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Dauerregen und starke Windböen - für Südhessen gilt deshalb eine Unwetterwarnung. Von Süden zieht demnach kräftiger und langanhaltender Dauerregen auf. Dabei können bis Donnerstagmorgen in Südhessen 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter fallen.

Im Tagesverlauf breitet sich der Regen dann auch nördlich des Mains aus. Einzig in Nordhessen dürfte es noch trocken bleiben - mit ein paar Sonnenstrahlen. Dort können bis zu 17 Grad erreicht werden - ansonsten 12 bis 15 Grad. Im höheren Bergland um 9 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag halten sich viele Wolken am Himmel. Insbesondere nördlich vom Main rechnet der Wetterdienst mit Dauerregen. Dazu kühlt es auf 9 bis 5 Grad ab.

Auch am Donnerstag bleibt es grau mit vielen Wolken und vorwiegend in der Mitte und im Norden auch mit Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12, im höheren Bergland um die 7 Grad. Am Freitag wird es laut Wetterdienst dann eher wechselhaft mit trockenen Abschnitten und Schauern bei ähnlichen Temperaturen.