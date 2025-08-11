Hessen startet in zunehmend heiße Woche

Hessen startet mit viel Sonne und zunehmend heißem Wetter in die neue Woche. Am Donnerstag würden Höchsttemperaturen bis 38 Grad erwartet, heißt es beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. «Unter Hochdruckeinfluss wird zunächst warme Atlantikluft, in den nächsten Tagen dann zunehmend heiße Subtropikluft nach Hessen geführt», erklären die Meteorologen.

Bereits heute ist des demnach sonnig und niederschlagsfrei. Dabei werden Temperaturen zwischen 28 Grad in Teilen Nordhessens und bis 32 Grad südlich des Mains erwartet. Nur in den Hochlagen bleibt es etwas kühler.

Am Dienstag steigen die Höchstwerte dann auf 30 und 34 Grad, in Südhessen soll es laut DWD noch heißer werden mit bis zu 36 Grad. Auch am Mittwoch zeigt sich der Himmel den Prognosen zufolge meist sonnig und niederschlagsfrei. Es wird heiß bis sehr heiß bei Höchsttemperaturen von 32 bis 35, in Südhessen bis 37 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es weiterhin heiß mit bis zu 38 Grad. Laut dem DWD sind im Tagesverlauf im Bergland einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich.