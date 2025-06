Hohe Temperaturen und Gewitter in Hessen erwartet

Mit höherenTemperaturen steigt auch die Gefahr von Gewittern und Unwettern in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Mittwoch zunächst sehr warmes bis heißes aber«ruhiges Frühsommerwetter». Die maximalen Temperaturen liegen demnach bei bis zu 35 Grad im Süden, im Norden wird es mit Höchstwerten um 28 Grad etwas kühler. Dort zeigen sich zudem mehr Wolken am Himmel.

In der Nacht zum Donnerstag kommen von Westen her dann allmählich Schauer und örtlich auch Gewitter auf. Es kühlt auf 20 bis 16 Grad ab.

Am Donnerstag wird es dann laut DWD wechselhafter: Wolken, Schauer, Sonne und mitunter Gewitter seien im Land möglich. Die Höchsttemperatur pendelt sich bei Regen um 24, bei Sonne um 28 Grad ein.