Kälte, Frost und Nebel in Hessen

Es bleibt frostig und kalt in Hessen. Zwar zeigt sich heute oft die Sonne, mit Höchstwerten zwischen 2 und 5 Grad bleibt es aber recht kalt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Hochlagen erwartet der DWD bis zu 0 Grad - in manchen Tallagen bleibt es den ganzen Tag neblig-trüb. Zudem beginnt der Morgen frostig und erst ab dem Mittag dürften sich die positiven Temperaturen einstellen.

In der Nacht zum Dienstag breitet sich örtlich wieder Nebel aus, sonst bleibt es klar und trocken bei minus 4 bis minus 7 Grad. Stellenweise herrscht Glättegefahr.

Auch am Dienstag bestimmt der Nebel dann das Bild in einigen Teilen Hessens. Im Rest des Landes zeigt sich die Sonne und es bleibt trocken bei 0 bis 4 Grad. Der Mittwoch beginnt gebietsweise ebenfalls neblig, im Tagesverlauf erwartet der DWD dann mehr und mehr Wolken, aus denen es auch mal regnen kann. Es bleibt kalt bei 2 bis 5 Grad. Am Donnerstag regnet es dann öfter und in höheren Lagen dürften auch Schneeschauer dazukommen. In den Nächten herrscht bei Minusgraden oft Glättegefahr.