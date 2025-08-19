Nach ruhigem Sommerwetter folgen Wolken und Schauer

Die Hessinnen und Hessen können sich weiter auf höhere Temperaturen einstellen - doch dann kühlt es in den kommenden Tagen deutlich ab. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Dienstag Höchsttemperaturen von 27 bis 32 Grad - dazu bleibt es trocken. Auch in der Nacht zum Mittwoch ist kein Regen in Sicht. Es kühlt sich auf minimal 16 bis 9 Grad ab.

Am Mittwoch ist es dann mit dem ausgiebigen Sonnenschein größtenteils erst einmal vorbei: Der Wetterdienst rechnet mit Wolken und Regen. Nur im Nordosten des Landes könnte es länger freundlich bleiben. Dazu steigen die Temperaturen auf maximal 22 bis 28 Grad.

Auch am Donnerstag halten sich die Wolken vielerorts in Hessen. In Südhessen regnet es zudem verbreitet. Mit maximal 25 Grad wird es etwas kühler. Kurz vor dem Wochenende zeigt sich der Freitag dann meist trocken und weniger bewölkt - allerdings wird es mit maximal 22 Grad auch noch einmal etwas frischer als zuletzt.