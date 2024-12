Neues Jahr beginnt ungemütlich in Hessen

Das neue Jahr startet in Hessen vor allem grau. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viele Wolken, dafür allerdings kaum Regen. Im Süden des Landes lockert es sogar öfter auf, und die Sonne zeigt sich am ersten Tag des neuen Jahres. Dazu wird es etwas milder als in den vergangenen Tagen, bei Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad. Auf der Wasserkuppe bleibt es mit Temperaturen um 1 Grad kühler.

Auch am Donnerstag bestimmen laut der Prognose Wolken das Bild am Himmel. Vor allem im Süden kann es mitunter regnerisch werden, oberhalb von 500 Metern fällt auch Schnee und es herrscht Glättegefahr durch Schneematsch. In den Hochlagen bleibt es um 0 Grad kalt - ansonsten zeigt das Thermometer 3 bis 6 Grad an.

Für Freitag sagte der DWD Regen- und Schneeschauer voraus. In höheren Lagen herrscht erneut Glätte durch Schneematsch. Die Höchstwerte sinken wieder ein wenig und liegen zwischen 0 und 3 Grad. In Hochlagen bleibt es frostig bei minus 3 bis 0 Grad.