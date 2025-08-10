Sonne satt zum Wochenstart

Die neue Woche startet in Hessen sonnig und sommerlich. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad im Norden und 31 Grad im Süden. Auch heute wird es bereits ähnlich warm im Land: maximal sind 25 bis 29 Grad möglich.

Dazu bleibt es trocken und sonnig, nur einige Quellwolken ziehen im Tagesverlauf auf. Die Nacht zum Montag bleibt ebenfalls meist klar mit Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad an Rhein und Main und sonst etwas kühler – bei 13 bis 8 Grad.

Nach dem Montag mit Temperaturen um 30 Grad macht der Dienstag ähnlich weiter. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte von 29 bis 34 Grad. Dazu scheint meist die Sonne und es bleibt trocken.

Am Mittwoch soll dann der Höhepunkt der Hitze anstehen: Bei reichlich Sonne könnten 31 bis 37 Grad in Hessen erreicht werden.