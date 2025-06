Unbeständiges Wetter in Hessen - Zum Wochenende freundlicher

Die Menschen in Hessen müssen sich auf einen unbeständigen Donnerstag einstellen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet teils starke Gewitter und lokal können Unwetter durch heftigen Starkregen und orkanartige Böen möglich sein. Neben trockenen Abschnitten ziehen demnach immer wieder Schauer über das Land. Dazu liegen die Höchsttemperaturen bei 25 bis 29 Grad, im höheren Bergland um 23 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt und gebietsweise können Schauer auftreten. Es kühlt auf 18 bis 14 Grad ab, im Bergland teils bis 12 Grad.

Der Freitag startet ebenfalls wolkig, auch kann es hin und wieder noch regnen. Im Tagesverlauf lockert es allerdings auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 28 Grad, in den Hochlagen bis 20 Grad. Am Wochenende zeigt sich das Wetter dann wieder freundlicher und noch sommerlicher: An beiden Tagen könnten laut Wetterdienst erneut mehr als 30 Grad erreicht werden. Auch die Sonne zeigt sich dann wieder länger.