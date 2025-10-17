Icon Menü
Wetteraussichten: Weiter grau-herbstliches Wetter in Hessen

Wetteraussichten

Weiter grau-herbstliches Wetter in Hessen

Viele Wolken und milde Temperaturen prägen das Wetter in Hessen. Am Wochenende wird es laut Wetterdienst etwas freundlicher – doch nachts droht örtlich Frost in Bodennähe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Grau bleibt es auch im Tagesverlauf in Hessen. (Archivbild)
    Grau bleibt es auch im Tagesverlauf in Hessen. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

    Kurz vor dem Wochenende zeigt sich das Wetter in Hessen weiterhin herbstlich grau. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit vielen Wolken und zeitweise Sprühregen bei Höchsttemperaturen von 12 bis 16 Grad, in Hochlagen auch nur 9 bis 11 Grad.

    In der Nacht zum Samstag bleibt es teils stark bewölkt und örtlich bildet sich dann Nebel. Tiefstwerte liegen bei 6 bis 1 Grad mit den niedrigsten Werten im Norden. In Tallagen des nordhessischen Berglandes könnte sich vereinzelt Frost in Bodennähe bilden.

    Bodenfrost möglich

    Das Wochenende startet dann laut DWD weniger wolkig und trocken. Maximal sind Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad möglich, im höheren Bergland 7 bis 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag klart es weiter auf, lokal bildet sich erneut Nebel und es kühlt auf 4 bis minus 1 Grad ab. Die niedrigsten Werte erwartet der Wetterdienst in Osthessen. Verbreitet bildet sich Frost in Bodennähe. Der Sonntag zeigt sich ähnlich: wenige Wolken, etwas Sonne, maximal 12 bis 16 Grad. Örtlich erwartet der DWD dann allerdings im Tagesverlauf den ein oder anderen Schauer.

