Wettermix am Wochenende - Herbst beginnt regnerisch

Wer am Wochenende das Haus verlässt, sollte den Regenschirm griffbereit haben - der Deutsche Wetterdienst erwartet wechselhafte Tage. «Es ist Unruhe in die europäische Wetterküche gekommen», sagte Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zum aktuellen Wettergeschehen. Am Samstag führe das zu einem Mix aus Sonne und Wolken sowie einigen verstreuten Schauern oder gar kurzen Gewittern.

Diese könnten insbesondere im Süden durchaus «kräftiger ausfallen und Starkregen im Gepäck haben», sagte der Meteorologe. Bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad im ganzen Land bleibt es mäßig warm. Die Nacht zum Sonntag bleibt weiterhin wechselhaft. Der Wetterdienst erwartet Wolken, Regen und Nebel bei Tiefstwerten von 17 bis 8 Grad.

Am Sonntagmorgen schickt ein Sturmtief vor Schottland dann seine ersten Boten nach Deutschland, sagte Meteorologe Dietzsch. Vorwiegend im Westen soll es kräftig regnen. Das Regenband verlagere sich dann im Tagesverlauf nach Osten und schwäche sich dabei ab.

Herbstbeginn von Regen geprägt

«So wird es vor allem im Osten, später aber auch wieder im Westen recht freundlich, während es über der Mitte noch etwas vor sich hin tröpfelt», sagte der Experte. Dabei soll es auch wieder wärmer werden: Im Osten sowie am Oberrhein dürften mehr als 25 Grad erreicht werden. Ansonsten liegen die Höchstwerte bei 19 bis 24 Grad. Nachts wird es erneut im Westen nass, im Osten bleibt es meist trocken. Dazu sinken die Temperaturen auf 17 bis 9 Grad.

Am Montag beginnt dann nicht nur eine neue Woche, sondern aus meteorologischer Sicht auch der Herbst. Der DWD rechnet dann aufgrund des Sturmtiefs mit kräftigeren Regen, der von Nord nach Süd zieht. Am Nachmittag sind dann laut Wetterdienst auch Schauer und Gewitter möglich. Nur im Osten bleibt es freundlicher: In der Lausitz sind nochmals bis zu 27 Grad möglich. Im Westen bleibt es mit Temperaturen von knapp über 20 Grad deutlich kühler.