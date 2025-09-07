Wettermix zum Wochenstart in Hessen

Ein wechselhafter Wochenstart mit Regen, Gewittern und gelegentlich Sonne steht in Hessen bevor. Zuvor steigen die Temperaturen am Sonntag noch einmal auf bis zu 28 Grad und es wird meist freundlich sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Nacht zum Montag wird dann deutlich kühler, bei 14 bis 10 und in Tälern bis zu 8 Grad.

Am Montag erwartet der DWD Wolken, Schauer und zum Nachmittag auch verbreitet Gewitter und Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 21 bis 24 Grad.

Eine dichte Wolkendecke zeigt sich auch am Dienstag. Dazu gesellt sich schauerartiger Regen - auch erneute Gewitter und Starkregen schließt der Wetterdienst nicht aus. Mit maximal 18 bis 21 Grad kühlt es zudem nochmals ab.