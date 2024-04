Sommer bist du's? So wird das Wetter am Wochenende in BW

Wolken, Sonne und milde Temperaturen: Das Osterwochenende war eher wechselhaft. Doch wie geht es weiter mit dem Wetter in Baden-Württemberg? Kommt der Sommer schneller als gedacht?

Die Hoffnungen vor Ostern auf einen endgültigen Frühlingsdurchbruch waren groß. Das Osterwochenende fiel dann mild und weitgehend bewölkt aus, mit Tendenz zur deutlichen Abkühlung gen Wochenanfang, und dann ging auch noch Saharastaub über Baden-Württemberg nieder. Mit Tagen voll herrlichem Kaiserwetter hielt sich der bisherige Frühling dagegen noch zurück. Doch wie geht es weiter? Können wir uns am ersten April-Wochenende auf Sonne und gar einen erstes Sommerlüftchen freuen?

April-Wetter 2024: Es wird knackig warm in Baden-Württemberg - Temperaturen bis 30 Grad

Nun, es sieht ganz danach aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert noch für Freitag (5. März) wohlig warme Frühlingsluft bei Höchsttemperaturen zwischen 19 Grad im Bergland und bis zu 25 Grad an Rhein und unterem Neckar. Am Samstag (6. März) dreht der Frühling dann so richtig auf, kippt zeitweise ins Sommerliche: Sowohl die Prognosen vom DWD als auch von Wetterkontor gehen von Spitzentemperaturen von bis zu 30 Grad aus.

Dabei bleibt es jedoch wechselhaft bewölkt, mit nur vereinzelten Auflockerungen. Es weht zudem ein schwacher Südwestwind, der sich tagsüber laut DWD "böig auffrischt", aber nur auf dem Feldberg zeitweise in starke Böen übergehen kann. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag purzeln die Temperaturen laut Wetterkontor stark bis auf 6 Grad bei Ulm und auf bis zu maximal 13 Grad in Heilbronn.

Wetter am Wochenende in Baden-Württemberg: Auch am Sonntag sommerlich heiß - Sturmböen nur auf dem Feldberg

Auch am Sonntag muss mit wolkenverhangenen Landschaften in Baden-Württemberg gerechnet werden. Dafür bleibt es bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad warm bis heiß Auch der Wind zieht bis auf in den Höhenlagen weiterhin nur mäßig übers Land, was den gefühlten Sommertemperaturen weiter Aufschwung geben dürfte. Die Wetterprognosen bei Wetterkontor klingen ähnlich, auch hier wird mit Spitzentemperaturen von knapp unter 30 Grad überall im Ländle gerechnet. In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD bewölkt, aber trocken, bei Tiefstwerten zwischen 13 und 7 Grad.

Weiter sommerliche Temperaturen und Saharastaub zum Wochenanfang

Der Trend zu wärmeren bis hohen Temperaturen hält sich bis in die nächste Woche. Am Montag (8.4.) kann die ein oder andere Wolke durchaus aber auch Schauer bringen, laut Wetterkontor ist die Regenwahrscheinlichkeit in der Karlsruher Region am höchsten. Dazu geht der DWD von einer erneuten Eintrübung der Luft durch Saharastaub aus. Das Temperaturmaximum schwankt im Laufe des Tages zwischen 21 Grad und 26 Grad.