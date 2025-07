Sonnenschein und teils über 20 Grad in Hessen

In Hessen dürfen sich die Menschen in den nächsten Tagen auf viel Sonnenschein und Temperaturen von teils über 20 Grad freuen. Am Donnerstag sei es sonnig und trocken, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad. Der Wind sei mäßig und zeitweise böig.

Am Freitag sei es heiter bis sonnig. Regnen soll es nicht. Das Thermometer zeige maximal 20 bis 23 Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag sei es heiter, zeitweise gebe es jedoch auch Wolken, teilte der DWD mit. Es gebe keinen Regen. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 13 bis 18 Grad im Norden Hessens und bei 18 bis 21 Grad im Süden. Dazu gehe ein mäßiger Wind, der sich teils böig auffrische.