Wetterbericht: Sonniger Feiertag in Hessen – Regen am Wochenende erwartet

Wetterbericht

Sonniger Feiertag in Hessen – Regen am Wochenende erwartet

Noch zeigt sich das Wetter in Hessen meist sonnig. Doch zum Wochenende kündigen sich Wolken und Regen an.
Von dpa
    •
    •
    •
    Am Tag der Deutschen Einheit ist das Wetter in Hessen meist heiter. Im Tagesverlauf ziehen Westen aber Wolken auf. (Symbolbild)
    Am Tag der Deutschen Einheit ist das Wetter in Hessen meist heiter. Im Tagesverlauf ziehen Westen aber Wolken auf. (Symbolbild) Foto: Christian Butt/dpa

    Meist heiter bis sonnig präsentiert sich das Wetter heute in Hessen. Am morgigen Feiertag ist es zunächst ebenfalls heiter, ehe dann im Tagesverlauf von Westen her Wolken aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, in Hochlagen 9 Grad. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei.

    Das ändert sich aber am Wochenende. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag soll es bewölkt und regnerisch werden und auch einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad.

