Wetter an Heilig Abend: Diese Orte verheißen weiße Weihnachten in Baden-Württemberg

Wer träumt nicht von weißen Weihnachten an Heilig Abend? Doch wie sind die Aussichten für Schnee im Jahr 2023 in Baden-Württemberg? Hier lesen Sie die ersten Wetter-Prognosen.

Der Weihnachtsbaum steht, die Kerzen brennen, Bratenduft weht durch die mollige Stube. Jetzt fehlt nur noch der Blick nach draußen in ein Schnee-Winterwunderland. Denn was gibt es schöneres als weiße Weihnachten an Heilig Abend? In den vergangenen Jahren gingen die Hoffnungen hingegen nicht selten im Tauwetter baden. Und dieses Jahr? Wie sehen die ersten Wetter-Prognosen für Weihnachten 2023 aus? An welchen Orten in Baden-Württemberg sind die Chancen auf Schnee an Heilig Abend besonders gut?

Wetter an Heilig Abend: Milde Temperaturen bis Mitte nächster Woche

Das Warten und Hoffen auf weiße Weihnachten hat begonnen. Das Wetter zum dritten Advent gilt vielen als erster Indikator für die anschließende Woche und das darauf folgende Weihnachtsfest. Wenn das Wetter also tendenziell bleibt wie es ist, schwindet die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten erheblich. Denn dem anfänglichen Wintertreiben von Anfang Dezember ist mittlerweile milde Luft, Tauwetter und viel Regen gewichen.

Die für Schnee ungünstigen Wetterbedingungen halten sich voraussichtlich aber nur bis Mitte nächster Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Am dritten Advent und auch am Montag ist nur vereinzelt mit Wolken zu rechnen, meist ist es heiter und die Sonne scheint. Die Höchsttemperaturen liegen passend dazu am Montag (18. Dezember) noch bei sieben bis 13 Grad. Selbst die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen im hohen Bergland bei gerade einmal zwischen minus drei und plus drei Grad. Dazu kommen starke bis stürmische Böen auf den Schwarzwaldgipfeln. Hoffnung machen dagegen Tiefdruckgebiete, die ab Mitte der Woche kältere Temperaturen nach Baden-Württemberg bringen. Doch reicht das für Schnee?

Wetter an Heilig Abend: Tiefdruckgebiete bringen kältere Luft nach Baden-Württemberg

Ab Mittwoch ziehen laut dem Portal wetter.net mehrere Tiefdruckgebiete von Westen her übers Land und sorgen für einen Wetter-Umschwung. Das freundliche Wetter verabschiedet sich allmählich und Wolken ziehen zuerst im Südwesten Deutschlands auf. Meteorologen von WetterKontor sehen demnach ab Mittwoch eine breite Regenfront aufziehen, die Baden-Württemberg früher als den Rest des Landes verdunkeln könnte.

Die Höchsttemperaturen sinken zunächst tagsüber auf nur noch maximal sieben Grad bei Stuttgart. In der Nacht ein Grad am Bodensee und vier Grad in Freiburg. Am Donnerstag (21. Dezember) ergibt sich ein ähnliches Bild bei stärker werdenden Winden, die vor allem in den Höhenlagen Sturm- und Böengefahr mit sich bringen. Die Hoffnung auf weiße Weihnachten könnte sich den Angaben von wetter.net zufolge gerade aus den aufziehenden Winden speisen, die deutlich kühlere Luft und in der Folge auch Neuschnee nach sich ziehen könnten.

Wetter an Heilig Abend: Temperatursturz nach dem Sturm - weiße Weihnachten "last-minute" nur in den Höhenlagen?

Laut aktuellem Stand liegen die Prognosen auf weiße Weihnacht dank des turbulenten Wetters noch im Bereich des "Kaffeesatzlesens". Nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt ist hingegen die Wahrscheinlichkeit auf Schneefall vor allem in den Höhenlagen Baden-Württembergs, etwa im höchsten Mittelgebirge Deutschland, dem Schwarzwald, der Oberschwaben-Allgäu im Alpenvorland oder in der Neckar-Alb-Region. Auch in den tieferen Lagen könne man vereinzelte Flocken zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschreiben, wie Dominik Jung, Wetterexperte von wetter.net, mit Blick auf das amerikanische GFS-Wettermodell einen Funken Hoffnungsschimmer verbreitet.

Denn nach den kräftigen Winden, die von Donnerstag auf Freitag sogar heftige Orkanböen mit sich bringen, könnte eine Kaltluftmasse von minus 3 bis minus 4 Grad in den Höhenlagen aufziehen und mit Niederschlägen zum Wochenende auch potenziell Schnee zum vierten Advent verheißen. Die Wetterentwicklung bleibe gerade nach dem Sturm spannend, sagt der Meteorologe.