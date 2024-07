Wolken, Schauer und teils Gewitter erwartet

In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) teils Schauer und einzelne Gewitter in Hessen. Am Freitag soll es wolkig bis stark bewölkt werden, wie der DWD mitteilte. Gebietsweise könne schauerartiger Regen aufziehen, dabei seien einzelne Gewitter gering wahrscheinlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen gebietsweise Regen.

Am Samstag geht es grau weiter, wobei teils mit schauerartigem und gewittrig verstärktem Regen zu rechnen sei. Die Temperaturen erreichen maximal 25 bis 28 Grad, im Bergland 21 Grad.

Am Sonntag soll es zunächst stark bewölkt und anfangs noch regnerisch werden. Im Tagesverlauf rechnet der DWD mit Auflockerungen und trockenen Bedingungen.