Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Südbayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Unwettern und Orkanböen. Betroffen sind Regionen am Alpenrand im Süden Bayerns.

Nachdem die ganze Woche kalt, nass und bewölkt war, wird es im Süden Bayerns nun stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt mehrere Warnungen für die Nacht von Donnerstag auf Freitag raus. Die Rede in von Orkanböen in den Landkreisen am Alpenrand. Diese Landkreise sind von der Unwetterwarnung aktuell betroffen.

DWD warnt vor Stürmen und Orkanböen in Landkreisen am Alpenrand

Lindau : Der Wetterdienst warnt vor Dauerregen bis Freitag, 14 Uhr. Bis Freitagfrüh soll es schwere Sturmböen geben. Es kann vereinzelt zu Schneefällen kommen. Nachts und morgens besteht Glättegefahr.

Der Wetterdienst warnt vor Dauerregen bis Freitag, 14 Uhr. Bis Freitagfrüh soll es schwere geben. Es kann vereinzelt zu kommen. Nachts und morgens besteht Glättegefahr. Oberallgäu : Oberhalb von 1500 Metern sollen Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometer pro Stunde auftreten. In exponierten Lagen warnt der Deutsche Wetterdienst für Böen bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Auch dort herrscht bis Freitagnachmittag Dauerregen. Oberhalb von 1000 Metern kann mit bis zu 30 Zentimetern Schnee gerechnet werden. An vielen Stellen wird es glatt.

: Oberhalb von 1500 Metern sollen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometer pro Stunde auftreten. In exponierten Lagen warnt der für Böen bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Auch dort herrscht bis Freitagnachmittag Dauerregen. Oberhalb von 1000 Metern kann mit bis zu 30 Zentimetern Schnee gerechnet werden. An vielen Stellen wird es glatt. Ostallgäu : Mit Orkanböen zwischen 100 und maximal 140 Kilometern pro Stunde wird auch stürmisch. Der Wetterdienst warnt außerdem vor Dauerregen, schweren Sturmböen , Schneefall und Glätte.

Mit zwischen 100 und maximal 140 Kilometern pro Stunde wird auch stürmisch. Der Wetterdienst warnt außerdem vor Dauerregen, schweren , und Glätte. Garmisch-Partenkirchen : Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremen Orkanböen bis 140 Kilometern pro Stunde sowie weiteren schweren Sturmböen bis in die Morgenstunden. In dem Gebiet fallen bis zu 20 Zentimeter Schnee. An mehreren Stellen wird es glatt.

Der warnt vor extremen bis 140 Kilometern pro Stunde sowie weiteren schweren bis in die Morgenstunden. In dem Gebiet fallen bis zu 20 Zentimeter Schnee. An mehreren Stellen wird es glatt. Bad Tölz-Wolfratshausen : In der Gegend treten starke Orkanböen auf, anfangs auf westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Der Wetterdienst warnt vor Dauerregen. Gebietsweise fallen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Es wird mit schweren Sturmböen gerechnet. In der Nacht bis Freitagmittag fallen bis zu 20 Zentimeter Schnee.

In der Gegend treten starke auf, anfangs auf westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Der Wetterdienst warnt vor Dauerregen. Gebietsweise fallen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Es wird mit schweren gerechnet. In der Nacht bis Freitagmittag fallen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Miesbach : Es gibt bis in die Morgenstunden Orkanböen und starke Windböen. Bis Mittags warnt der Wetterdienst vor Dauerregen und Schneefall sowie Glätte.

Es gibt bis in die Morgenstunden und starke Windböen. Bis Mittags warnt der Wetterdienst vor Dauerregen und sowie Glätte. Oberbayern: In Alpennähe gibt es Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Gewarnt wird außerdem vor Dauerregen, schweren Sturmböen , Schneefall und Glätte.

In Alpennähe gibt es mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Gewarnt wird außerdem vor Dauerregen, schweren , und Glätte. Berchtesgardener Land: Der deutsche Wetterdienst warnt vor starken Orkanböen bis Freitagmorgen. Ab einer Höhe von 1000 Metern gibt es schwere Sturmböen . Bis Mittags kommt es zu Schneefällen von bis zu 20 Zentimetern. Hinzu kommt Glätte.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 8°C, nachmittags 9°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

