Poseck will Unwetter-Region in Nordhessen besuchen

Nach den verheerenden Unwettern in Nordhessen will sich Innenminister Roman Poseck (CDU) am Montag selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen. Es seien Gespräche mit Politikern und Einwohnern in besonders betroffenen Gemeinden geplant, teilte das Ministerium mit. Betroffen waren durch die Starkregenfälle die Kommunen Trendelburg, Hofgeismar, Bad Karlshafen, Reinhardshagen und Wesertal. Besonders stark betroffen war der Trendelburger Ortsteil Gottsbüren. Dort wurden durch die Fluten Autos durch den Ort geschoben wie Spielzeug. Eine verschüttete Person und mehrere in Autos eingeschlossene Menschen mussten gerettet werden. Der Kreis Kassel geht davon aus, dass der Schaden in die Millionen geht.

