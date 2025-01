Dutzende Unfälle auf glatten Straßen auch rund um Göppingen

Glatteis und winterliche Verhältnisse haben am Morgen auch die Autofahrer im Osten Baden-Württembergs vor Herausforderungen gestellt. Die Beamten des Polizeipräsidiums in Ulm nahm mehr als 70 Unfälle auf, die meisten davon im Landkreis Göppingen.

Glatteisunfälle gab es auch in den Kreisen Heidenheim und Alb-Donau sowie in anderen Teilen des Landes, darunter im Landkreis Ludwigsburg, in Heilbronn und in Reutlingen. Mehrere Menschen wurden verletzt, meist blieb es nach ersten Erkenntnissen bei Sachschäden.