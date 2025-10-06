Hessen startet mit vielen Wolken in die neue Woche

Nach einem trüben Start bleibt das Wetter in Hessen in den kommenden Tagen überwiegend bewölkt, aber zunehmend trocken. Am Montag zeigt sich der Himmel meist grau, zeitweise fällt Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 14 Grad, in höheren Lagen etwa 8 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt, gebietsweise fällt noch etwas Regen, der im Verlauf nachlässt. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 9 Grad zurück, in höheren Lagen auf etwa 7 Grad.

Am Dienstag überwiegen weiterhin die Wolken, vereinzelt kann es Sprühregen geben. Die Höchstwerte erreichen laut den Wetterexperten maximal 14 bis 18 Grad. Am Mittwoch zeigt sich das Wetter dann etwas ruhiger: Laut Vorhersage wird es wechselnd bis stark bewölkt und es bleibt überwiegend trocken, nur vereinzelt fällt ein kurzer Schauer. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, in den höheren Lagen bei rund 12 Grad.