Von Doreen bis Jürgen: Wie Hoch- und Tiefdruckgebiete zu ihren Namen kommen

Wenn das nächste Tief über Deutschland zieht, könnte es Ihren Namen tragen. Wie eine Wetterpatenschaft zustande kommt.

Jeder spricht über das Wetter, aber nur wenige haben die Möglichkeit, ihm ihren eigenen Namen zu geben. Die Tradition, Hoch- und Tiefdruckgebieten zu benennen, reicht viele Jahre zurück. Doch wussten Sie, dass Sie selbst Pate eines solchen Wetters werden können? Wie das funktioniert und wie viel eine Wetterpatenschaft kostet.

Wetterpatenschaft: In Deutschland eine lange Tradition

Die Tradition, Hoch- und Tiefdruckgebieten Namen zu geben, hat in Deutschland eine lange Geschichte. Laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) taufen Meteorologen seit 1954 Hoch- und Tiefdruckgebiete. Diese Praxis wurde im Jahr 2002 erweitert, als Privatpersonen und Firmen die Möglichkeit erhielten, direkt Namen für diese Druckgebiete zu wählen. Wie Spiegel.de berichtet, gab es in der Vergangenheit allerdings Diskriminierungsvorwürfe, da alle Tiefdruckgebiete grundsätzlich weibliche und Hochdruckgebiete männliche Namen trugen. Dies änderte sich vor einigen Jahren, und seitdem wechseln sich die Geschlechter ab.

Übrigens: Der Wechsel zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten führt bei einigen Menschen zu gesundheitlichen Problemen. Wer einige Tipps beachtet, kommt mit dem Wetterumschwung allerdings besser klar.

Wetterpate werden: So funktioniert es

Die Namensgebung für Hoch- und Tiefdruckgebiete folgt bestimmten Regeln. Laut der offiziellen Website des Vereins Berliner Wetterkarte wechseln die Namen der Hoch- und Tiefdruckgebiete jedes Jahr. In geraden Jahren tragen die Hochdruckgebiete männliche und die Tiefdruckgebiete weibliche Namen. In ungeraden Jahren ist es genau umgekehrt. Allerdings werden nur standesamtlich anerkannte Vornamen akzeptiert, und Doppelnamen, Nachnamen oder Firmennamen sind nicht zulässig, es sei denn, sie sind gleichzeitig auch gültige Vornamen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Die Beschränkung auf standesamtlich anerkannte Vornamen für die Namensgebung von Hoch- und Tiefdruckgebieten soll eine gewisse Seriosität und Professionalität in der Wetterberichterstattung gewährleisten. Laut dem Verein Berliner Wetterkarte, solle diese Regelung verhindern, dass unangemessene oder lächerliche Namen für die Hochs und Tiefs verwendet werden und für eine allgemeine Verständlichkeit und Konsistenz in der Kommunikation sorgen. Zudem sollen dadurch mögliche Kontroversen oder Missverständnisse vermieden werden.

Antrag auf Wetterpatenschaft: Das müssen Sie wissen

Den Antrag für eine Wetterpatenschaft können Interessierte über die offizielle Website des Vereins Berliner Wetterkarte über ein Online-Formular stellen. In dem Formular geben Sie Ihren Wunsch-Namen und weitere relevante Informationen an. Es gibt verschiedene Patenschaftsoptionen, darunter "Direktpatenschaften", bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe eines Jahres Hochs und Tiefs getauft werden, und "Risikopatenschaften" für den jeweils letzten Durchlauf im Jahr, bei denen nicht garantiert werden kann, dass es überhaupt zu einer Taufe kommt. Bei einer erfolgreichen Antragstellung und nach Zahlungseingang wird der gewählte Name in die Liste der zukünftigen Wetterereignisse aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch

Wichtig: Die endgültige Entscheidung über die Namensgebung liegt im Ermessen der diensthabenden Meteorologen und nicht alle eingereichten Namen werden verwendet.

So viel kostet eine Wetterpatenschaft

Eine Wetterpatenschaft zu übernehmen ist nicht kostenlos. Laut wetterpate.de kostet eine Patenschaft derzeit für ein Hoch 390 Euro und für ein Tief 260 Euro. Die unterschiedlichen Preise ergeben sich aus der Tatsache, dass Hochdruckgebiete eine längere Lebensdauer haben und daher länger auf den Wetterkarten verbleiben. Im Gegensatz dazu bringen Tiefdruckgebiete über einen kürzeren Zeitraum häufig turbulenteres Wetter. Jährlich werden etwa 55 Hochs und etwa 140 Tiefs getauft. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine eigene Internetpräsenz kostenpflichtig zu verlinken, wofür unabhängig von der Art der Wetterpatenschaft zusätzlich 50 Euro berechnet werden.

Besondere Wetterereignisse und ihre Namen

Jedes Jahr gibt es besondere Wetterereignisse, die in Erinnerung bleiben. 2022 trugen die Tiefs weibliche und die Hochs männliche Namen. Einige bemerkenswerte Wetterereignisse aus diesem Jahr waren laut dpa das Schneetief Doreen, das im Januar für eine weiße Winterlandschaft in Süddeutschland sorgte, und das Sturmtief Nadia, das Ende des Monats über Deutschland tobte. Spiegel.de erinnert hingegen an das Sturmtief Nicolas, das Ende Januar mit viel Wind, Schnee und Regen über Deutschland zog. Hochs und Tiefs können allerdings auch ungewöhnliche Namen tragen. Beispiele aus diesem Jahr: Spiro, Xilotzin und Bahrudin.

Übrigens: Auch in Deutschland gibt es einige beeindruckende Wetter-Phänomene zu bestaunen. Dazu zählt vor allem der Blutregen, der immer wieder in Deutschland auftaucht. Das weltweite Wetterspektakel El Niño beeinflusst die Witterungsbedingungen in Deutschland hingegen nur in Ausnahmefällen.