«Regenbogenwolken» dank Eiskristallen und Sonne

Ein Wetterphänomen, für das nicht einmal die Meteorologen einen extra Namen haben, ist über Göppingen zu beobachten gewesen. Der Himmel leuchtete teilweise in den Farben Orange, Grün, Blau und Gelb. Eine Erklärung dazu lieferte der Deutsche Wetterdienst (DWD). «Wenn das Licht der Sonne mit Eiskristallen in den Wolken reagiert, wird das Licht dort gestreut», sagte ein DWD-Experte. Dadurch entstünden verschiedene Farben wie bei einem Regenbogen. Die Wolken müssten dazu besonders hoch in der Atmosphäre sein und sehr dünn sein. Dann entstehe der Effekt.

