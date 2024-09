Herbst bringt unbeständiges Wetter nach Hessen

Nach einem spätsommerlichen Wochenende kommt der Herbst nach Hessen. Schon in der Nacht auf Montag bewölkt es sich zunehmend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Tagsüber zieht aus dem Westen schauerartiger und teils gewittriger Regen heran. Es wird nur noch 19 bis 22 Grad warm, in höheren Lagen bleibt es bei 17 Grad.

Wechselnd bis stark bewölkt ist auch der Dienstag, zeitweise gehen Schauer nieder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Ähnlich verläuft der Mittwoch, mit 17 bis 20 Grad ist es ein wenig wärmer.

Noch einmal Spätsommer am Wochenende

An diesem Sonntag, dem 22. September, ist kalendarischer oder astronomischer Herbstbeginn. Dann sind Tag und Nacht gleich lang. Am Wochenende gab es mit Temperaturen über 25 Grad und viel Sonne noch einmal Sommer-Feeling.

«Das wechselhafte und etwas kühlere Wetter hält sich die ganze Woche lang», erklärte Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale. «Am besten legt man sich schon mal den Drachen bereit», empfahl sie. Die eine oder andere Gelegenheit, ihn steigen zu lassen, werde sich diese Woche ergeben.