Herbstliches Wochenende in Hessen - regenfreier Sonntag

Hessen erwartet wechselhaftes Wetter am Wochenende. Zunächst kann es am Samstag örtlich Schauer geben und es bleibt wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtet. Bei Regenschauern kann es dabei auch starke Windböen geben. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad, in der Nacht sinken sie auf 6 bis 1 Grad. Dann bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei.

Nachdem sich Dunst und Nebel am Sonntag langsam auflösen, wird es der Vorhersage zufolge heiter bis wolkig. Es soll keinen Regen geben, die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad. Nur in der zweiten Nachthälfte zum Montag kann es aus dem Westen her ein wenig regnen. Die Temperaturen sinken nachts auf 6 bis 3 Grad.

Die neue Woche startet wieder mit Regen, der sich am Montag aus dem Westen her ausbreitet. Bei Temperaturen von maximal 14 bis 18 Grad ist es meist stark bewölkt, im Bergland als auch in vom Wind angewandten Gebieten kann es zeitweise starke Windböen geben.