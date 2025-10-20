Herbstwetter in Hessen: Zum Wochenstart Regen und Gewitter

In Hessen startet die Woche wechselhaft und windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, verdichtet sich die Bewölkung im Tagesverlauf, zeitweise kommt es zu Regen. Die Menschen in Hessen sollten an ihre Regenschirme denken. Am Nachmittag lockert es von Westen her auf und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 13 Grad in Nordhessen und bis zu 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet. In der Nacht zum Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft mit Schauern, vereinzelt sind laut DWD auch Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zwischen elf und sieben Grad.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel ebenfalls wechselnd bewölkt. Neben längeren trockenen Phasen können erneut einzelne Schauer oder kurze Gewitter auftreten. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad. Für Mittwoch erwartet der DWD im Süden Hessens dichte Wolken und zeitweiligen Regen, im Norden dagegen gelegentliche Auflockerungen und nur seltene Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 16 Grad, im Bergland um die elf Grad.