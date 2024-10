Milde Temperaturen und Nebel zum Wochenstart in Hessen

Die neue Woche startet in Hessen mit milden Temperaturen, aber nicht ganz regen- und wolkenfrei. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte, regnet es am Montag zwar nicht, dafür kann es den ganzen Tag über neblig-trüb sein. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad. Nachts gibt es gebietsweise Nebel oder Hochnebel und im Norden kann es etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis sechs Grad.

Nachdem sich der Nebel am Dienstag aufgelöst hat, ist es im Norden zeitweise stark bewölkt und es regnet vereinzelt. Hessenweit ist es wolkig. Der DWD-Prognose zufolge bleibt es bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad mild. In der Nacht zum Mittwoch kann es gebietsweise dichten Nebel oder Hochnebel geben. Regnen soll es bei Tiefstwerten von neun bis fünf Grad nicht.

Die Sonne scheint am Mittwoch vor allem im Süden stellenweise, wenn sich der Nebel auflockert. Im Bundesland aber gibt es auch teils zähe Nebel- und Hochnebelfelder sowie vereinzelt etwas Sprühregen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. Auch in der darauffolgenden Nacht ist es wieder stark bewölkt und neblig. Regnen soll es weitgehend nicht, die Tiefsttemperaturen liegen bei acht bis vier Grad.